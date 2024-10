A lezione con le piante | Back to School all’aria aperta con l’Orto Botanico di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024). Nei “musei viventi” della Rete degli Orti botanici di Lombardia iltoè piuttosto speciale: non ci sono i banchi e gli insegnanti sono rappresentati direttamente da alberi,, paesaggi, suolo, fiori, frutti e tutto ciò che la Natura rende disponibile. Impararenei Giardini botanici, con visite guidate e laboratori per tutte le classi, prevede una didattica informale e interattiva attraverso diversi approcci, dal metodo hands-on – studiare facendo, con le “mani in pasta” – all’interpretazione ambientale, per veicolare messaggi e stimolare il pensiero critico, ma anche attraverso l’approccio investigativo IBSE (Inquiry Based Science Education) promosso dalla Commissione Europea: l’insegnamento delle scienze basato sull’indagine, che coinvolge gli studenti con un ruolo attivo sia nel porre domande, sia nel trarre conclusioni.