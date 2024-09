Vermiglio avanza ecco i rivali da Audiard a Salles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)di Maura Delpero scala il box office, con il passaparola guadagna il secondo posto in Italia superando i 600mila euro in due settimane, da 25 copie arriverà a 200 nel weekend. Insomma, questo piccolo delicato film in dialetto della Val di Sole, dopo aver vinto il Leone d'argento Gran Premio della giuria a Venezia 81 sta riempiendo le sale, un bene per il cinema italiano e una forma perfetta di sostegno nella lunga strada internazionale che attende il titolo designato dall'Italia alla selezione per l'Oscar internazionale a Los Angeles il 2 marzo 2025. L'Italia comincia a fare il tifo per. La prima tappa è riuscire ad entrare nella shortlist che sarà annunciata il 17 dicembre. Ci riuscirà? Staremo a vedere, intantogira il mondo nei festival e cerca di farsi strada, ma come ha detto Delpero c'è il mondo lì fuori con film meravigliosi.