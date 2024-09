Timothée Chalamet ha un perfetto look anni ' 50 nelle foto dal set di Marty Supreme

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'attoreè impegnatoriprese di, diretto dal regista Josh Safdie e dal set arrivano le primee alcuni video. Le riprese del filmcon starsono attualmente in corso a Manhattan e dal set arrivano le primee alcuni video. Il giovane attore ha la parte di un famoso campione di ping pong ed è ritratto con unstile'50. Le prime immagini dal set Alla regia dic'è Josh Safdie, mentre nel cast, oltre a, ci saranno Gwyneth Paltrow al suo ritorno sul grande schermo, e Tyler, the Creator che debutterà come attore. Tra gli interpreti anche Odessa A'zion, Penn Jillette, Kevin O'Leary e Abel Ferrara.