Taremi pronto al bis in Champions League? Il piano dell’Inter

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mehdipotrebbe partire dal primo minuto nella prossima sfida ditra Inter e Stella Rossa. Per l’iraniano si tratterebbe della seconda titolarità consecutiva nella competizione. LA SITUAZIONE – Mehdivede progressivamente crescere le sue quotazioni per ricoprire un ruolo da titolare nella prossima sfida ditra Inter e Stella Rossa. Il calciatore iraniano, già titolare nel primo incontro della competizione europea contro il Manchester City all’Etihad, potrebbe essere affiancato dal primo minuto da Lautaro Martinez. Marcus Thuram è, infatti, l’attaccante che ha finora riposato di meno in questo inizio di stagione. Ciò rende concreta l’ipotesi di assistere alla Ta-La per la prima volta.