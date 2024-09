Sgominati i ' clan' degli ultras di Inter e Milan arresti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO dio stanno eseguendo decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l'aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoseriedie i reati connessi al giro d'affari legato al contesto calcistico. L'operazione è in corso dalle prime ore di questa mattina da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dio. Oltre all'attivitĂagenti della Polizia altre misure sono state eseguite da militari del Servizio Centrale Investigazioni CriminalitĂ Organizzata (S.C.I.C.O.