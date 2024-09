Mazzata tremenda per Berrettini | l’infortunio spaventa tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 30 settembre 2024)per: il tennista azzurro è stato costretto a chiudere in anticipo l’Atp di Tokyo. Ma c’è un altro problema Aveva vinto il primo set Matteonell’Atp di Tokyo contro Arthur Fils. Ma poi per un problema fisico agli addominali Matteoha dovuto alzare bandiera bianca.(Lapresse) – Ilveggente.itNon c’è pace per l’azzurro, che nemmeno nel momento in cui sembra realmente essersi messo alle spallei problemi, ricade nei problemi fisici che lo hanno costretto negli ultimi anni della propria carriera a salutare diverse competizioni e soprattutto scalare diverse posizioni, indietro, nella classifica mondiale. Un vero e proprio peccato perché in questo 2024 ha vinto già due torni Atp 250 e sperava di alzare il livello. E si era visto che stava comunque discretamente bene nei primi minuti del match. Ma alla fine ha pagato dazio.