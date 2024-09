LIVE Cobolli-Medvedev 2-6 3-5 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro è spalle al muro deve brekkare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 30-40 Servizio e dritto. 15-40 Niente, serve&volley sulla seconda, non ci crede più il romano. Match points. 15-30 La palla corta diera ottima, peccato che il romano è restato ad osservarla da fondo. Contro-smorzata che dà il punto al russo. 15-15 Non risponde di rovescio, dal telone,. 0-15 Mamma mia. Doppio fallo (5°). 3-5 Ace (5°). Sfuma qui questa ultima chance, seterrà la battuta adesso, ce ne sarà un’altra! 40-0 Perfetta palla corta. Niente, stavolta non concede nulla. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Si parte con un bruttissimo errore di dritto inside out a chiudere del romano. Palla out di un millimetro. Intanto,ha il 72% di punti vinti con la prima, con 4 ace e 3 doppi falli.