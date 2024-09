Inzaghi | Difesa Inter non un problema ma di squadra! Lavoriamo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024)dopo la conferenza stampa alla vigilia di-Stella Rossa di Champions League, su Sky Sport ha concesso la classicavista di rito dove è tornato a parlare della partita. IN EUROPA – Simoneparla degli avversari e di cosa è mancato in queste settimane all’, con i tanti gol subiti: «Abbiamo visto tante partite della Stella Rossa, è unain salute. In questo giorno e mezzo abbiamo cercato di studiarla bene e prepararla. Chiaramente tutte le partite d’Europa hanno delle difficoltà e domani dovremmo prestare molta attenzione. Siamo abituati da tanti anni a giocare ogni tre giorni, quindi è lì che bisogna essere bravi e trovare quella continuità che adesso ci sta mancando».