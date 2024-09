Il robot fresatore made in Milano punta all’estero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Springa è nata come spin off del Politecnico di, e sta rivoluzionando il settore dell’artigianato con ilGoliath. Una macchina, portatile e autonoma, in grado di tagliare e incidere grandi superfici, lavorando su materiali come legno, plastica e metalli morbidi. La società milanese ha lanciato un piano di espansione internazionale, che parte da una raccolta di capitali sul portale di crowdinvesting CrowdFundMe che ha già superato i 340mila euro. "Presto integreremo i nostri prodotti con l’intelligenza artificiale, utile nella fase di impostazione della lavorazione, o set-up", spiega il Ceo e cofondatore di Springa, Lorenzo Frangi.