Golf | USA è netto trionfo in President’s Cup 2024

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per la tredicesima volta in 15 edizioni il Team USA conquista laCup. Lo fa al Royal MontrealClub battendo per 18,5-11,5 il Team International. La sfida è stata in discussione soltanto nel momento in cui gli internazionali hanno rimontato un 5-0 del primo giorno con un altro 5-0 nel secondo. Poi solo stelle e strisce. Era fondamentale, dato l’11-7 emerso al termine della terza giornata, partire bene per il team americano, un fatto che ha ovviamente portato a schierare nel primo e terzo match Xander Schauffele e Scottie Scheffler. Il primo si è imposto sull’australiano Jason Day, ma il numero 1 del mondo si è dovuto arrendere per 1 up al giapponese Hideki Matsuyama.