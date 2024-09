Elezioni in Austria Kickl con l’Fpo | l’estrema destra avanti negli exit-poll

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ha chiuso i seggi e i primi dati tracciano un quadro di forte virata verso, il partito ultranazionalista guidato da Herbert, balza in testa con il 29,1%, superando di poco i popolari dell’Övp, che si fermano al 26,2%. Per l’, è un ritorno alle pulsioni populiste che già avevano segnato la politica nazionale con Jörg Haider e Heinz-Christian Strache, ma stavolta con unintenzionato a imporsi come Volkskanzler, il “cancelliere del popolo”. I risultati di questisono emblematici del fatto che in Europa in questo momento storico la compagine di sinistra sta perdendo sempre più terreno, come abbiamo già visto in Francia e Germania. Un parlamento diviso: coalizione quasi impossibile Karl Nehammer, cancelliere in carica, si ritrova con un risultato inferiore alle attese, che evidenzia il calo di consenso del suo partito, l’Övp.