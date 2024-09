Caso Golinucci | l’inchiesta archiviata per la decima volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cesena, 30 settembre 2024 – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì ha disposto per lal'archiviazione del fascicolo, per omicidio e a carico di ignoti, dell’indagine su Cristina, scomparsa a 21 anni da Cesena 32 anni fa. "Non è una sorpresa ormai – ha detto Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina – ci sono abituata alle decisioni dei giudici, ma spero che non mi abbandonino. Dallo stato non vorrei delle scuse perché non me ne faccio niente dopo tanti anni, vorrei che cercassero Boke”. Cristina, il primo settembre del 1992 aveva un appuntamento col proprio padre spirituale al convento dei cappuccini, ma non si è mai presentata.