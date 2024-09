Boato a Pineto esplode stabilimento CHIMICO | nube nera si alza sul litorale VERSO PESCARA

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 30 settembre 2024) Scerne disotto una. Un’esplosione ha provocato un incendio alla Kemipol, azienda che produce solventi e diluenti. Fiamme e vigili del fuoco sul posto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente per domare l’incendio, tentando di controllare le fiamme prima che queste si diffondessero ulteriormente. La situazione è ancora in fase di gestione. Laè visibile da decine di chilometri di distanza (la foto che mostriamo è scattata da San Benedetto del Tronto) La polizia invita a restare in casa.