Addio a Piero Piangerelli | Illustre prof e artista

(Di lunedì 30 settembre 2024) La città di Loreto dicead uno dei suoi artisti più illustri ed amati:scomparso all’età di 84 anni. Amava definire la sua poetica geometrismo lirico. Per 35 anni era stato docente di educazione artistica nella Scuola Media di Loreto, dove ha fatto appassionare all’arte intere generazioni di lauretani. Continuerà poi a mettere a disposizione la sua esperienza anche alla Libera Università Lauretana della Terza età, dove ha insegnato la pittura ad acquerello per più di 20 anni. "Oggi ci lascia una persona perbene che ha fatto la storia di Loreto dal punto di vista artistico e culturale, ma che ricordiamo anche per lo spirito di servizio verso gli altri, la grande disponibilità e l’essere sempre sorridente", dice il sindaco Morenoni.