A che ora Luna Rossa-Ineos oggi Louis Vuitton Cup 2024 | programma gara 5 e 6 tv streaming

(Di lunedì 30 settembre 2024)lunedì 30 settembre va in scena la quarta giornata della finale dellaCup.Britannia sono pronte per rituffarsi nelle acque di Barcellona, dove va in scena il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) è in perfetta parità: 2-2 dopo il botta e risposta di giovedì pomeriggio e i continui colpi di scena di ieri, tra la rottura della randa sulla barca italiana e il pronto riscatto firmato dai ragazzi dello skipper Max Sirena. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.