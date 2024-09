Pisilli completa la rimonta della Roma super Como | 3-2 al Verona | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Secondo successo consecutivo per ladi Juric che fa il pieno di punti e placa i bolloripiazza che, lentamente, sta digerendo l’esonero di De Rossi. La ricetta è quella: deve passare tempo, devono arrivare punti. Dopo la vittoria contro l’Udinese arriva anche quella contro il Venezia, decisamente più sofferta, ma che porta in dote ugualmente tre punti. Giallorossi sotto all’intervallo a causa del gol di Pohjanpalo. Mancini evita il raddoppio salvando sulla linea. Nella ripresa serve un episodio: il tiro di Cristante, deviato, beffa Joronen al 74? per l’1-1. All’83’segna il gol vittoria sugli sviluppi di un corner. In contemporanea si è giocata anche. Secondo successo consecutivo per i comaschi che hannoato 3-2 gli scaligeri. In grande spolvero Cutrone, autore di una doppietta, di Belotti il gol finale.