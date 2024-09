Pallanuoto il pratese Giacomo Grassi guida l' Italia U18 al sesto posto mondiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Prato, 29 settembre 2024 - L'U18 dellafemminile è reduce dai Mondiali di categoria, che sono andati in archivio pochi giorni fa in Cina. E are la squadra sino alfinale, da bordovasca, c'era. L'allenatore di Prato è ormai da tempo un tecnico federale e sta dando il suo meglio a livello di “under” azzurre: la Fin gli ha assegnato da anni la responsabilità di far crescere sul piano tecnico ed agonistico quelle che dovranno essere le pallanotiste capaci un giorno di raccogliere l'eredità delle varie Valeria Palmieri, Chiara Tabani e Giuditta Galardi.è comunque riuscito ad assemblare un gruppo capace di arrivare sino ai quarti di finale della manifestazione svoltasi a Chengdu: le “azzurrine” hanno chiuso il girone A al terzocon 3 punti, dopo aver battuto l'Olanda (11-8) ed aver perso contro Spagna e Grecia.