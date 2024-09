OraSì esordio di fuoco in Puglia Si ritroverà contro l’ex Musso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Sarà un debutto disotto tutti i punti di vista quello che attende l’. I giallorossi saranno di scena alle 18 in casa del Crifo Wines Ruvo di, una delle big del campionato, che ha come punto di forza il calore dei tifosi, capaci di rendere il suo campo un fortino quasi inespugnabile. Sfogliando i nomi del roster pugliese, ci si rende subito conto delle ambizioni della società, che da anni punta al salto di categoria. Oltre al, ci sono anche il play Moreno e il pivot Borra che vantano oltre dieci anni in A2, a cui si aggiungono la guardia statunitense Jackson, tra i migliori realizzatori del campionato nella scorsa stagione, la guardia Markovic e i lunghi Gatto, Giorgi e Lorenzetti, tutti giocatori dalla lunga esperienza e dalla grande qualità tecnica. Senza dimenticare Isotta, play del 2003, sceso dall’A2.