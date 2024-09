Laminazione ciglia | tutti i segreti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) Learricchiscono lo sguardo, motivo per cui in molti negli ultimi anni stanno valutando sempre più la famosa. Ma come funziona e quali sono i vantaggi? Leaiutano ad incorniciare lo sguardo, per cui prendersene cura è un passaggio indispensabile non soltanto sul fronte make-up, ma anche lato skincare e trattamenti di bellezza. Si parla con frequenza di, una tecnica che aiuta a valorizzare e rimpolpare lesenza l’aggiunta di extension artificiali e spesso senza neppure avvalersi dell’utilizzo del make-up. Crediti: Freepik – VelvetMagChi dispone di sopracestremamente folte potrebbe ritenere superfluo questo passaggio. Quello che spesso si ignora è che laè adatta a tutte le tipologie di, dalle più sottili alle più lunghe e voluminose.