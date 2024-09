I problemi dell’infanzia degenerata e la concorrenza di adulti eterni adolescenti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di domenica 29 settembre 2024) È dura, durissima essere ragazzi. Forse mai come ora bambini e pre-sono sottoposti a pressioni tanto forti quanto contraddittorie. Per un verso sollecitati a essereprecoci e dall’altro costretti a stare in riga senza fiatare. Un permissivismo estremo e consumistico, ormai organico alle vita dei giovanissimi, si alterna a rari, ma forti rigurgiti di paternalismo retrò. Che ovviamente sono ridicoli, come nel caso della proposta di ritornare ai grembiuli scolastici o all’obbligo di alzarsi in piedi quando entra in classe l’insegnante. Oggi però a tenere banco è la crociata contro gli smartphone, diventati il simbolo e la principale causa dello smarrimento giovanile, della schiavitù digitale e social che investe i ragazzi sin da bambini.