Grande Fratello Beatrice Luzzi nella bufera | ci è o ci fa? Serve davvero la sua presenza?

(Di domenica 29 settembre 2024)e il, un rapporto destinato a non ingranare. Anche e soprattutto perché l’attrice, che quest’anno all’interno del reality show ricopre il ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici, si comporta come se il programma fosse il suo e se quindi potesse deciderne le regole. Che, nel caso di specie, sono anche regole di buonsenso. Sotto accusa sono finiti i secondi conclusivi della puntata di giovedì 26 settembre, quando l’attrice e opinionista ha di fatto dato l’ultimo saluto in anticipo alla ex suocera “che in queste ore ci sta lasciando. Non posso salutarla di persona, la saluto da qui. Ciao Laura”. Una affermazione il cui principio guida è comprensibile, ovvero l’intenzione di esprimere cordoglio per una tragedia famigliare che si stava potenzialmente consumando, ma i cui modi sono sembrati sensazionalistici e fuori luogo.