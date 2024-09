Gli scudieri più affascinanti che hanno lavorato per la Famiglia Reale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 29 settembre 2024) Glidellasono sempre stati una presenza discreta ma fondamentale al fianco dei membri più importanti della monarchia. Eleganti, impeccabili e spesso, questi uomini provengono per lo più dall’esercito e dalla marina, dovesviluppato non solo competenze tecniche ma anche uno stile di leadership che li rende ideali per supportare i reali nei loro doveri quotidiani. Ma dietro l’uniforme si nascondono spesso storiee personalità intriganti, checatturato l’attenzione di molti fan della. Squadron Leader Mike Reynolds: il nuovo scudiero di William Uno deglidellache ha recentemente attirato l’attenzione è il Squadron Leader Mike Reynolds, attuale scudiero del principe William.