Alta Velocità Roma-Napoli bloccata | guasto alla linea elettrica tra Salone e Labico

(Di domenica 29 settembre 2024) A partire dalle ore 15 di oggi, domenica 29 settembre, la circolazione sullaferroviaria dell’traha subito rallentamenti a causa di un problemanel tratto tra, poco fuori dCapitale. Il disservizio ha causato disagi a molti viaggiatori, soprattutto a coloro che dovevano rientrare adopo un fine settimana fuori città e aini che avevano sceltocome destinazione per un weekend di relax. Secondo Trenitalia, i treni possono accumulare ritardi fino a 80 minuti. Alcuni convogli saranno deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino, mentre altri non effettueranno fermatestazione diTermini. Per chi ha bisogno di spostarsi da Termini, è consigliato utilizzare i primi treni utili, previa consultazione del personale di Assistenza clienti Trenitalia.