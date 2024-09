Velasco ritorna alle origini A Jesi dove tutto iniziò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ci sarebbe il vicenatore della nazionale argentina, si chiama, Juliose glielo chiedete di sicuro non se lo farà ripetere due volte". Estate 1983 la Pallavoloè appena stata promossa in A2, Lamberto Giordani il coach che ha vinto il campionato ha dovuto rinunciare all’incarico, nella vita di tutti i giorni è un dipendente delle Ferrovie dello Stato impossibile conciliare tempi e orari con le esigenze di uno sport semiprofessionistico. I due nuovi stranieri della Tre Valli, Waldo Kantor, il pggiatore che arriva da Siena e il mcentrale Buby Wagenpfeil reduce dall’annata con la Sabini Castelferretti non perdono l’occasione per una ‘raccomandazione’ accolta, non senza qualche tentennamento, da una dirigenza sorpresa ddimissioni appena annunciate.