Stroncata da mix di droghe | Mia figlia poteva salvarsi

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha sostenuto che suanon faceva uso di droga. E che gli altri che quella notte erano insieme a lei, più vecchi, avrebbero dovuto proteggerla. Ha preso la parola in aula Carolina Esposito Mocerino, la madre di Nunzia Colurciello, la 24enne morta nel salotto dell’abitazione di un’amica, a Guastalla, il 24 ottobre 2018, dopo una serata trascorsa in un locale di Modena. Dall’autopsia emerse che la giovane fuda un mix diche, secondo l’accusa, le furono somministrate già nel pomeriggio: cocaina e Mdma per ’caricarla’ prima dell’ingresso in discoteca. Nel maggio 2023 hanno patteggiato la pena due dei tre imputati, accusati di spaccio e di morte come conseguenza di altro reato: 3 anni e mezzo per un 43enne di Castel d’Ario (Mn) e 2 anni, convertiti in lavori di pubblica utilità, per un 52enne di Pomponesco (Mn).