Sondaggi politici positivi per Giorgia Meloni ma i referendum minacciano il Governo

(Di sabato 28 settembre 2024) I nuovirestituiscono una situazione di stabilità con i due principali partiti, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, in lieve aumento. Il dato più importante è quello che riguarda la Lega, che in queste rilevazioni perde mezzo punto percentuale. Si tratta comunque di spostamenti minimi che rientrano nell’errore statistico e non sono dunque una cartina al tornasole di particolari guadagni o perdite di consensi tra le formazioni ale all’opposizione. Più rilevanti sono invece i paragoni con le elezioni politiche del 25 settembre 2022. A distanza di due anni dalla chiamata alle urne, gli italiani continuano a premiare. Aumenta anche la fiducia verso il Pd di Elly Schlein: la segretaria piace al suo elettorato. Tra i partiti minori è Alleanza Verdi Sinistra a fare il salto più importante.