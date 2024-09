Pruzzo | Inter crescita mancata Ci sono due problemi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Robertoha parlato del momento dell’in vista della sfida contro l’Udinese di oggi alle 15. L’ex attaccante ha voluto in particolar modo soffermarsi sulle condizioni di alcuni giocatori. MOMENTO COMPLICATO – Robertoanalizza così la situazione in casain vista della partita contro l’Udinese in programma oggi pomeriggio alle 15: «Hanno sottovalutato la partita col Monza perché si son fatti prendere dalla partita di Champions, dove hanno giocato con ottimo livello. Dava l’idea di, ma poi non c’è stata. La fase difensiva rispetto all’anno scorso fa acqua e alcuni giocatori, avanti con gli anni, non hanno la condizione di qualche mese fa. Orachiamati a dare una risposta su un campo difficile. Se tornano sulla retta via, l’rimane la squadra più forte del campionato».