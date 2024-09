Promozione Fermignanese sentenza | Appignanese battuta 4-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Al ‘’Comunale’’ di Appignano, grande prova di forza dell’undici di Pazzaglia. Prima metà vivacissima, con il vantaggio dei padroni di casa poi rimontati addirittura prima del duplice fischio. Nella ripresa,Cantucci e Garota propiziano la strada del successo per 4-1 APPIGNANO, 28 settembre 2024 – Buona anche la quarta per la. Secondo k.o. stagionale per gli uomini di mister Cantatore. Il primo tra le mura amiche del “Comunale”. I ragazzi di Pazzaglia si confermano assoluta mina vagante del girone A distrappando i tre punti in un’altra trasferta ostica. Dopo la vittoria in esterna sul campo del Moie Vallesina, i biancoblu confermano uno stato di forma in trasferta da altipiani attraverso una prestazione tutta in crescendo: rimontando allo svantaggio già nel primo tempo e dilagando nella ripresa.