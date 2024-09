Promozione Derby Biagio-Jesina tantissimi gli ex in campo e non

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Con la caduta dellain, torna di scena unche mancava da anni, e che vedrà coinvoltiex, sia tra giocatori che addetti ai lavori VALLESINA, 28 settembre 2024 – Tra le sfide che dovrà affrontare la, dopo la disgraziata retrocessione del 12 maggio, ne arriva una del tutto particolare, sia perché non si disputava da tanti anni ormai, sia perchè vedrà coinvoltiex, sia nella veste di giocatori che di addetti ai lavori. I pochi km che separano Jesi e Chiaravalle, hanno fatto sì che negli anni le due squadre si incontrassero moltissime volte. La prima sfida, risale addirittura all’annata 1978/79, anche allora nel torneo di, e anche in quel caso con lache, dopo i fasti della Serie C, scese prima in D e precipitò successivamente in. Corsi e ricorsi storici.