Poderaccio l’incubo continua Riecco baracche e rifiuti | Stiamo valutando soluzioni

(Di sabato 28 settembre 2024) Arriva la riapertura delle scuole e puntualmente, al, di fronte alla fattoria didattica ‘L’Altroasilo’, si ripresenta il problema di discariche abusive e baraccopoli. Il campo rom è stato sgomberato nel 2020, e mentre avanza a ritmi da lumaca la promessa di riqualificazione con il Parco Florentia, questo spicchio tra la Greve e l’Arno gronda marginalità e illegalità. Togli discariche e baraccopoli, metti discariche e baraccopoli, parafrasando il maestro Miyagi. Solo che se prima la discarica era lungo la pubblica via, ora si trova in una boscaglia appena al di là della strada, in via delall’angolo con via dell’Argingrosso. Lespuntano dalla vegetazione impenetrabile in un terreno privato, fattore che complica non poco pulizia e sgombero.