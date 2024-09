Nuovo decreto flussi | Va ancora affinato I nodi asilo e Ong

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Illegge che cambia le regole degli ingressi regolari degli immigrati per lavoro è di fatto pronto, ma, come spiega il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, richiede "qualche affinamento e qualche precisazione che avverrà in maniera auspicabilmente conclusiva al prossimo Cdm". Una formula per dire che ci sono riserve da parte di alcuni ministri, a cominciare da quello della Giustizia, su punti che sono stati aggiunti nel provvedimento e che riguardano, soprattutto, l’allargamento delle possibilità di trattenimento dei richiedenti(con la facoltà per il questore di accedere allo smartphone dell’immigrato su autorizzazione della magistratura se non dichiara la sua identità) e la previsione di un giro di vite sugli aerei delle Ong impegnati nella ricerca di migranti nel Mediterraneo.