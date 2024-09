Louis Vuitton Cup 2024 beffa Ineos | stacca Luna Rossa ma supera il tempo limite Regata annullata si resta 1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Vento e orologio decisivi a Barcellona in quella che doveva essere la seconda giornata di regate delle finali diCuptraBritannia. La terza– con i britannici in netto vantaggio – è stataa causa della caduta dai foil dei due team, che non sono riusciti quindi a tagliare il traguardo entro ilfissato dal regolamento in quarantacinque minuti. Unaper Ben Ainslie e compagni, che avevano guadagnato un ampio margine rispetto agli italiani. Siquindi sul punteggio di 1-1: le regate odierne saranno recuperate nella giornata di domani, quando è atteso un vento migliore rispetto ad oggi. Dopo i tanti rinvii decisi dal comitato di, nel box di pre-partenza le barcheno distanziate evitando i ‘rifiuti’ avversari.