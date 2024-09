L' orrore col bilanciere dopo un rapporto sessuale | così il 17enne ha ucciso Maria Campai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) La storia della morte di, ammazzata a 42 anniun incontro con un 17 a Viadana, in provincia di Parma, è terribile. La donna a quanto pare avrebbe incontrato il suo assassinoaverlo conosciuto sul web. Poi unnella palestra-cantina nella casa dove viveva il ragazzo. E infine l'dell'omicidio. Ilalbanese dovrà rispondere agli inquirenti per omicidio premeditato. Le sue ultime ricerche sul pc, prima del delitto, sono su come si nasconde un cadavere. Un dettaglio non da poco che avrebbe fatto cedere il ragazzo con una confessione nella serata di giovedì subitol'arresto: "L'ho uccisa perché mi ha chiesto 200 euro, troppi soldi", avrebbe detto il ragazzo ai carabinieri. A spiegare le ultime ore diè la sorella Roxana: "era a casa nostra da qualche giorno.