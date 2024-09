La fogna esplode all’improvviso | un grande getto di escrementi e liquami inonda le strade – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Viaggiavano in auto, su una strada a scorrimento veloce, quando,, un’enorme colonna d’acqua, di colore marrone, è schizzata in cielo e, come pioggia, è tornata giù, travolgendo tutti: auto, furgoni, motorini. È successo a Nanning, nella regione cinese del Guangxi, dove passanti e automobilisti si sono ritrovati di fronte ald’acqua maleodorante. L’incidente nauseabondo, immortalato in diversipoi condivisi in rete, è stato causato dalla rottura di un impianto ditura che ha creato un vero e proprio geyser dimaleodoranti. Ild’acqua, infatti, è stato così potente da finire per travolgere e ribaltare un escavatore che si trovava nei pressi della zona. La tubaturaria, inoltre, era appena stata installata e l’esplosione sarebbe avvenuta mentre erano in corso test sulla pressione della nuovatura.