Inzaghi | L’Inter troverà una squadra con un’ottima classifica Occorre questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Simonesi è pronunciato nel pre-partita dell’incontro tra Udinese e Inter. Il tecnico ha posto l’accento sul lavoro fatto per recuperare dalla sfida col Milan. IL PENSIERO – Simoneha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida tra Udinese e Inter. Queste le parole da lui espresse prima dell’incontro: Abbiamo passato quattro-cinque giorni a lavorare bene, analizzare dove chiaramente bisognava fare meglio. Ci sono dei stati dei momenti in cui dovevamo comportarci meglio, in cui dovevamo essere più. Dobbiamo cercare di recuperare dagli errori che abbiamo commesso».sulle mosse da fare in Udinese-Inter IL FUTURO – Abbiamo preso un gol con lapiazzata e un altro su calcio di punizione. Abbiamo però concesso troppo sapevamo che il Milan era unadi strappo, per cui abbiamo cercato di capire dove fare meglio.