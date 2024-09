Il questore chiude il Classic Club per 30 giorni ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Rimini, 28 settembre 2024 - Chiusura di 30per ildi Rimini. Questo il provvedimento deciso daldi Rimini, Olimpia Abbate, che applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ha disposto per un mese in via temporanea la sospensione della licenza del noto circolo privato, punto di riferimento per il popolo della notte. Il motivo è legato ad alcuni episodi di spaccio, all'esterno e dentro il locale, che nelle ultime settimane hanno richiesto l'intervento della polizia di Stato o della polizia locale. L'ultimo risale a domenica scorsa, quando gli agenti delle Volanti hanno arrestato due persone, sorprese nei bagni con ecstasy, ketamina, cocaina e hashish. I due, cittadini italiani già noti alle forze dell'ordine, avevano con sé anche una somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio.