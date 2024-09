Due donne arrestate ad Arezzo per furto e possesso di strumenti da scasso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dalla Polizia di Stato, nella serata di ieri, duesono stateadcon l’accusa didida. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insospettiti dall’atteggiamento delle due, che chiedevano insistentemente indicazioni ai passanti per poi allontanarsi rapidamente alla vista delle volanti, hanno deciso di fermarle per un controllo. Dopo una verifica sui precedenti delle due, una maggiorenne di origine serba e una minorenne croata, è emerso che entrambe erano già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona.