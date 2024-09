Valbisenzio un fungaiolo infortunato e un disperso | tratti in salvo dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prato, 27 settembre 2024 – Doppio intervento deideldi Prato, in Val di Bisenzio, per soccorrere due persone. I fatti sono avvenuti a pochi chilometri di distanza tra di loro ma in vallate diverse. Nel primo caso si è trattato di unche si trovava nel territorio del comune di Cantagallo,a causa di una caduta. L'uomo è stato recuperato dalla squadra del distaccamento di Montemurlo con supporto di personale SAF (Speleo alpino fluviale) proveniente dalla Centrale di Prato e affidato alle cure dei sanitari. Nel secondo caso invece c’era una persona dispersa nel comune di Vernio, in località Risubbiani. Rintracciata, è stata recuperata dalla squadra proveniente dalla centrale con ausilio di personale del distaccamento di Castiglione dei Pepoli giunto in supporto. Anche in questo caso l'uomo è stato affidato ai sanitari per valutarne le condizioni.