Siamo vicini a una guerra quasi mondiale Le parole di Francesco in Belgio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Papaarriva in, dove la Chiesa è nella tormenta e i fedeli la abbandonano per via della gravità dello scandalo degli abusi sui minori, e incontra subito la famiglia reale, le autorità nazionali, i vescovi e i rappresentanti della società civile. Bergoglio sa che ilda lui si attendeimportanti sul tema che sta tormentando la Chiesa. Ma la visita avviene in un momento delicatissimo per la Chiesa e per il mondo, compresa l’Europa, eparte da qui. L’elogio iniziale delnon è tentativo di “captatio benevolentiae” ma il sincero elogio di questo ponte naturale in Europa, tra le diversità che lo compongono, tra area germanica e area francofona, e questo implica l’elogio di tutti i ponti che rendano concreto il dialogo, unica alternativa a chi vuole dare alle armi il diritto di creare il diritto.