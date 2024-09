Probabile formazione Udinese-Inter 2 novità e una bagarre – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Vigilia di Udine, match valido per la sesta giornata di campionato, si gioca domani alle 15 al Bluenergy Stadium. Oggi rifinitura dei nerazzurri, con Inzaghi che cambierà qualcosina. Ladi. RISCATTO – L’è chiamata subito al riscatto, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale, quella contro il Milan domenica sera. I nerazzurri incontreranno l’di Kosta Runjaic, che ieri ha parlato in conferenza stampa nell’antivigilia del match. La Beneamata ha vinto solamente due volte nelle prime cinque uscite di campionato, pareggiando anche a Genova e a Monza. Manca, dunque, ancora il successo in trasferta. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che ne avrà almeno per due/tre settimane. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe attuare duee c’è un dubbio offensivo a sciogliere.