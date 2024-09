Pescara pullman frena di colpo per evitare un incidente passeggero di 66 anni cade e muore nell’impatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una macchina che si immette nella carreggiata da una traversa laterale senza rispettare la precedenza e il bus chedi: sono questi i due eventi che hanno portato alla morte di un uomo di 66di Brescia che questa mattina – 27 settembre – si trovava a bordo di un autobus a. A causa dellata, l’uomo ha sbattuto violentemente la testa contro un estintore e non è sopravvissuto all’impatto. Il– un bus Solaris 701 di 18 metri di proprietà della società di trasporto regionale Tua – stava viaggiando all’altezza di via Nazionale Adriatica () in direzione Montesilvano. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Montesilvano per svolgere i rilievi e le indagini del caso. La società di trasporti ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della vittima.