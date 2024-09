Nul lancia ‘Cinema Apocalisse’ rassegna su temi distopico e follia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Inaugura il 2 ottobre prossimo, a Milano,, unadedicata aidele della. I film sono stati scelti non solo per il filo rosso che li unisce ma anche per la loro difficile reperibilità sulle piattaforme streaming. Film grandiosi e dimenticati dall'algoritmo sono stati ripescati da mano umana e potranno tornare a splendere in sala. Mente di questa operazione è Tyler Ov Gaia, dj e ricercatore culturale attivo nell'underground cittadino nel promuovere eventi e pratiche che uniscono tra loro discipline e linguaggi. "Viaggerai nel tempo con Terry Gilliam, camminerai tra le strade di Gotham in rivolta, fenderai il deserto a bordo di un sidecar correndo sulla Fury Road" il manifesto della