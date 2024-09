Motta dà la formazione ma forse scherzava Preoccupato? Sono contento abbiamo tolto il pallone al Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024)dà lama. «ilal» Domani c’è Genoa-Juventus sesta giornata di campionato. E Thiagoall’ultima risposta ha dato lache scenderà in campo domani alle 18. L’ha già data ai giornalisti. A meno che non scherzasse. L’ha rivelata all’ultima domanda. Spiazzando non poco. Sulle scelte di domani: «Ho scelto la. Giocheranno Perin, Jonas Rouhi (un ventenne svedese, ndr), Danilo, Bremer, Kalulu; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic.» La Juve viene da tre zero a zero consecutivi (di cui uno a Empoli) e cercherà domani a Genova di dirimere i dubbi di chi parla di un allenatore che non si sta distaccando troppo da quanto visto con Allegri.