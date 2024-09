MotoGp grave caduta per Miguel Olivera nelle prove libere in Indonesia | rischia un intervento chirurgico le sue condizioni – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Perde il controllo della moto, finisce per aria e cade malamente al suolo. Durano solamente 30 minuti le del Gp d'per Oliveira. Il pilota portoghese del Team Trackhouse Racing (motorizzato Aprilia) è stato vittima di un highside alla curva 4 del circuito di Mandalika: ha preso il volo per poi ricadere rovinosamente sull'asfalto, "accompagnato" fuori dalla sua moto. Dopo le prime cure presso il centro medico, Oliveira è stato poi trasportato in ospedale.