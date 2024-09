Montevarchi a caccia di riscatto ad Orvieto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – L’Aquila, reduce da un inizio di stagione difficile, adella prima vittoria stagionale per risollevarsi da una situazione di classifica complessa. Domani pomeriggio, alle 15:00, lo Stadio Comunale Muzi diospiterà la sfida tra Orvietana e i rossoblù valida per la quarta giornata del campionato di Serie D. La rifinitura dell’Aquila si è svolta questa mattina presso l’impianto sportivo di Mercatale, con mister Nico Lelli impegnato a definire gli ultimi dettagli tattici. L’Orvietana arriva alla sfida con il morale alto dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime tre giornate e con un quinto posto in classifica a 6 punti. L’ultima vittoria, ottenuta contro il fanalino di coda San Donato Tavarnelle per 1-0. Diversa la situazione per l’Aquila, attualmente al 16º posto con un solo punto frutto di un pareggio e due sconfitte.