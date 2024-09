Monaco | Sinner ha una forza mentale diversa da Alcaraz Safiullin può dare fastidio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Guido(commentatore tecnico di Eurosport) ha valutato la prestazione di Janniknel primo turno dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese, l’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6 6-3 6-1. Dopo un primo set in cuiha faticato a trovare la risposta, nel secondo la classe del pusterese è venuta fuori. Ne ha parlatonell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. “Ormai ci sta quasi abituando a queste partenze lente, quasi per mettersi alla prova e trovare la sua condizione. Jarry è un giocatore in grado di fare molto bene con il servizio e il fatto che abbia perso spesso il turno in battuta descrive la portata della prova di“, le considerazioni del commentatore tecnico di Eurosport. In questo discorso vi rientrano anche le scelte di programmazione del n.