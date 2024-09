Minecraft Live ora ed informazioni sul nuovo evento in programma a Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 27 settembre 2024) Microsoft ha ricordato che tra poche ore, precisamente questo sabato 28, è inildedicato interamente al celeberrimo fenomeno culturale di Mojang Studios. Lo show inizierà con un preshow per la community alle 18:30 CEST, seguito dall’principale alle 19:00 CEST. Grazie a questi show i fan avranno l’opportunità di scoprire in anteprima le feature del prossimo aggiornamento e di ricevere dettagli su tutte le novità in arrivo nel mondo di, direttamente dal team di sviluppo. Il colosso di Redmond ha aggiunto che ci sarà un after show in cui gli sviluppatori approfondiranno gli aggiornamenti ed esploreranno i nuovi contenuti durante una sessione di gioco, ponendosi di conseguenza come un appuntamento importante per i fan di. L’è visibile direttamente su YouTube, Twitch, o.net.