L’Art Bonus salva la bellezza Mecenati a fianco della cultura In dieci anni donati quasi tre milioni

(Di venerdì 27 settembre 2024)non è solo uno strumento legislativo usato dai Comuni per rigenerare il patrimonio artistico ele attraverso ilsmo moderno. A Perugia, Comune particolarmente vivace in questo campo (tanti i premi vinti e i riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale),è diventata una questione di “cuore“ e di orgoglio. "La crescita di questo strumento – spiega la responsabilecomunicazione del Comune Simona Cortona – è legata anche alla promozione di una immagine diversa dei beni storici del Municipio e del donatore per la. Non solo grande mecenate, ma piuttosto cittadino attivo, membro di una comunità che responsabilmente si occupa dei beni comuni. Non è un caso che, nel corso del tempo abbia visto un numero crescente di donatori individuali, che testimonia la grande attenzione alla".