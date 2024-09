Kamala Harris un pessimo affare per il mondo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) Salutata da buona parte dei media come una presidente che potrebbe risolvere molte tensioni globali, in realtà la candidata dem americana ha già dimostrato - da vice di Joe Biden - di non saper maneggiare la politica internazionale. Fallendo su vari fronti: dal Messico degli immigrati, all’Afghanistan abbandonato, al Medio Oriente Nel coro monocorde di santificazioni mediatiche a favore di, si è fatta spazio la narrazione secondo cui una sua eventuale amministrazione rappresenterebbe una buona notizia sul fronte internazionale. C’è chi dice che, da presidente, la candidata del partito democratico alle elezioni di novembre rafforzerebbe le relazioni transatlantiche, e chi sostiene che sarebbe il profilo giusto per risolvere la crisi di Gaza.