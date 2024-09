Il segreto su TikTok è la spontaneità La storia del successo di @libriconfragole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Andrea Amadio, 31 anni – età "strana", come la definisce lui, per essere un booktoker, perché solitamente sono tutti più giovani – è originario di San Benedetto del Tronto, dove attualmente si è ritrasferito dopo aver vissuto a Milano, Firenze e Roma. Ed è stato proprio questo ultimo trasloco, due anni fa, a spingerlo ad aprire il profilocon cui è diventato famoso, @, che adesso conta quasi 50 mila followers: “Non avevo persone con cui parlare di libri – spiega – Tutti i miei amici abitano da altre parti, o magari sono fuori per lavoro o per studio. Quindi ho capito che dovevo cercare di parlare di libri con qualcun altro, e ho deciso di provare a farlo online”.